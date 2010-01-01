ООО «Газпром трансгаз Москва» — крупнейшее газотранспортное подразделение ПАО «Газпром». Автопарк в 14 000 машин обеспечивает поставки природного газа в 14 субъектов Европейской части РФ, в которых проживает четверть населения России, а также транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья.
В 2014 году перед ООО "Газпром Трансгаз Москва" встала задача по оснащению автопарка тахографами. Для реализации задачи была привлечена команда ООО "Тахограф". Мы взяли на себя задачу по оборудованию более 2 000 машин, географически расположенных в различных отдалённых регионах нашей страны.
– Оснащение автопарка тахографами VDO; – Регионы работы – Краснодар, Новый Уренгой, Ямбург, Дальний Восток, Сибирь, Чукотка и другие; – Продолжение сотрудничества: в 2017 году замена НКМ более, чем на 3 000 машин; – Регулярное сервисное обслуживание, замена датчиков, спидометров.
На осуществление работ по оснащению 2054 машин было выделено 5 месяцев, монтажная бригада выполняла в среднем около 13 установок «под ключ» в день. Наша задача осложнялась широчайшей географией компании. Это вся Сибирь, северные регионы, Дальний Восток: тысячи километров между объектами, многие из которых удалены от населенных пунктов. Наши бригады добирались на машинах, поездах и даже вертолётах!
Мы столкнулись с отсутствием связи, логистическими проблемами. Всё это дополнительно усложняло и без того непростую задачу. Работать приходилось как с уникальной специализированной техникой, так и с машинами 1970-х годов. Так как автопарк компании огромен, то мы собирали до 10 рабочих бригад монтажников на отдельные объекты.
ООО "Тахограф" показало себя как ответственный подрядчик, именно поэтому через 3 года нас пригласили выполнить замену блоков НКМ не только на тех машинах, которые мы оснастили в 2014 году. Всего в рамках проекта мы заменили более 3000 блоков на объектах по всей стране. На данный момент мы продолжаем обеспечивать сервисное обслуживание техники.
«Выражаем искреннюю благодарность и признательность за сотрудничество в оснащении тахографическим оборудованием по проекту ПАО „Газпром Трансгаз“. Мы отметили высокий профессионализм ваших сотрудников, ответственность за взятые на себя обязательства, грамотную организацию трудовых процессов с соблюдением требований промышленной безопасности на наших объектах. Считаем ООО „Тахограф“ ответственным и надежным партнером в сфере сервисного обслуживания и поставки тахографов.»
Кирсанов Антон Сергеевич руководитель направления тахографии ООО "Глосав"
профессиональных бригад привлечено
11
тахографов установлено за пять месяцев
2054
блоков НКМ заменено
3252
МЕГАПОЛИС
Дооснащение систем мониторинга транспорта и быстрая поставка оборудования
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МЕГАПОЛИС
Сотрудничество с декабря 2016 года
"Мегаполис" — торговая компания, обладающая активами в сфере складской логистики. Более 1 237 000 доставок в месяц. Более 3 300 собственных автомобилей.
Компания "Мегаполис" уже имела частично автоматизированный автопарк и оценила эффективность и выгоду от контроля за работой своего логистического центра. Так как автопарк компании постоянно увеличивается (на 2018 год было более 3 000 автомобилей), требовалось дооснащение системами мониторинга. "Мегаполис" использует оборудование и блоки Teltonika. Это трекеры европейского качества по привлекательной для России цене. В 2016 году мы получили тендер на установку, как официальный дилер данного оборудования и сервисный центр, обладающий богатым опытом.
– Открытый тендер 2016 года; – Установка систем спутникового мониторинга с оборудованием Teltonika; – Повторный контракт в 2018 году.
Накануне Нового года потребовалось срочное дооснащение автопарка и замена устаревшего. Работы начинались в конце декабря. Логистика – это основной бизнес для "Мегаполиса", поэтому наши бригады трудились и в январские праздники, чтобы обеспечить поставки с самого начала года. Мы устанавливали и настраивали блоки в филиалах компании по всей стране. "Мегаполис" - уверенный пользователь телематики, который оценил преимущества работы с одним вендором, выгоды от оборудования Teltonika и наши достоинства, как исполнителей.
Благодаря своим складским запасам и возможностям прямых поставок мы в кратчайшие сроки в конце года предоставили нужный объем блоков, сохранив стоимость неизменной для клиента.
Спустя год мы снова выиграли конкурс и продолжили обслуживание систем мониторинга, регулярно подтверждая заданный уровень работ и сервиса.
"Благодарим коллектив ООО «Тахограф» за реализацию проекта по оснащению транспортных средств оборудованием системы мониторинга транспорта. Очень приятно ощущать со стороны работников Вашей компании оперативность и технически грамотное отношение к работе в течение всего периода нашего сотрудничества. Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и финансового благополучия!"
Новожилов Алексей Владиленович конкурсный управляющий
блока мониторинга установлено в 2018
1572
блоков мониторинга установлено в 2016
612
филиалов по всей стране
306
МОСТРАНСАВТО
Оснащение автопарка тахографами и поставка карт водителей
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МОСТРАНСАВТО
Сотрудничество с декабря 2017 года
Предприятие "Мострансавто" обслуживает более 1 300 городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения и ежедневно перевозит не менее 1,5 миллионов пассажиров. В настоящее время автобусный парк "Мострансавто" насчитывает от 5000 единиц подвижного состава.
В 2017-2018 году было проведено масштабное обновление автопарка "Мострансавто". В рамках программы Правительства Московской области в автопарк поступило 1 758 новых автобусов, которые вышли на маршруты во всех муниципалитетах Подмосковья. Также регулярно возникают запросы на сервисное обслуживание других ТС.
– Оснащение автопарка тахографами Касби; – Оформление карт водителей; – Оборудование тахографами более 100 машин за 3 дня под ключ; – Продолжение сотрудничества на 2019 год;
Автопарк распределен по 32 филиалам Московской области. Первые машины должны были выйти на маршрут до Нового года, а переговоры о сотрудничестве были начаты только в третьей декаде декабря. Несмотря на предновогоднюю загруженность и дорожную ситуацию в новогодней Москве, мы взялись за данный проект и смогли решить проблему заказчика.
Мы зарекомендовали себя надежным подрядчиком и хорошо изучили комплектацию автопарка, понимаем условия и требования Мострансавто, предлагаем лучшие цены. Поэтому мы продолжаем поставлять и устанавливать под ключ тахографы в 2018-2019 гг. Помимо работ по оснащению, мы оформляем для сотрудников предприятия карты водителей.
По итогам сотрудничества мы получили не один положительный отзыв и благодаря рекомендации данного клиента в 2018 году получили заказ от ГУП "Мосгортранс" (автопарк предприятия насчитывает около 8600 единиц транспорта).
"ГУП МО "Мострансавто" благодарит ООО "Тахограф" за длительное и благотворное сотрудничество в оснащении транспорта тахографами. Оборудование позволяет нам снизить затраты на ТО, минимизировать количество несанкционированных рейсов, оптимизировать расходы на содержание автобусного парка. Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений по обслуживанию тахографов и поставкам карт водителей."
Зайцев Александр Юрьевич генеральный директор
тахографов устанавливается
830
тахографов установлено за 3 дня
106
карты водителей для тахографа оформлено
852
РОСКОСМОС
Тахографы для космонавтов – 100% оснащение
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РОСКОСМОС
Сотрудничество с марта 2015 года
Корпорация "Роскосмос" управляет космической отраслью страны. Офис "Роскосмоса" располагается в Москве. Центр управления полётами находится в городе Королёв. Центр подготовки космонавтов располагается в подмосковном Звёздном городке. "Роскосмосом" используются космодромы Байконур, Восточный и Плесецк.
Весна 2015 года запомнилась ООО "Тахограф" уникальным проектом - абсолютно полным оснащением автопарка космодромов Байконур, Плесецк, а также центра управления полетами в Москве. Команда инженеров с рюкзаками, заполненными тахографами, отправилась спецбортом Роскосмоса прямо на Байконур.
– Машины перемещаются по территории двух стран (Россия и Казахстан); – Установка под ключ тахографов VDO и оформление карт водителей ЕСТР; – Всего 6 специалистов было допущено на космодромы; – Оформление карт тахографа для водителей.
Работы осложнялись не только за счет того, что территория охраняемая и закрытая. Многие ТС работают еще с советских времен, и разместить тахограф VDO, нужные датчики KITAS на машину с деревянным салоном не так-то просто.
Помимо 100% оснащения всех машин космодрома Байконур, мы провели работы на космодроме Плесецк, а также в московском центре управления полетами. Плодотворно продолжаем сотрудничество до сих пор – обслуживаем прошлые установки, выезжаем на калибровки и дооснащение машин. Также для всех водителей оформляем карты СКЗИ/ЕСТР в зависимости от используемого типа тахографа.
"Благодарим ООО "Тахограф" за сотрудничество. Работы были выполненны в срок. Также мы довольны последующим обслуживанием, проведенным дооснащением транспортных средств, калибровками тахографов и гарантийным сервисом. Мы благополучно преодолели сложности поставки криптозащищенных приборов на закрытые объекты Роскосмоса."
Абдубатаев Кубаныч Бекирович заместитель директора филиала по обеспечению эксплуатации НКИ
машин оборудовано
225
автопарка оснащено
100%
космодрома и 1 центр управления полетами
2
БОБРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Комплексное обслуживание – оборудование и мониторинг
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БОБРОВСКИЙ мясокомбинат
Сотрудничество с 2014 года
Мясокомбинат Бобровский - это современное предприятие европейского уровня, гордость района Воронежской области, работающая более 60 лет. В настоящее время Бобровский Мясокомбинат является первым по производственным мощностям предприятием этой направленности в Воронежской области. Более того, его по праву можно назвать донором продукции по всему Черноземью.
С Бобровским мясокомбинатом мы начали работать в 2014 году, укомплектовав автопарк датчиками уровня топлива, терминалами системы мониторинга, датчиками температуры. Также ООО "Тахограф" обеспечивает работу системы отслеживания на регулярной основе. Мы показали отличное качество сервиса и теперь обеспечиваем мониторинг новых машин, так как мясокомбинат активно наращивает темпы производства.
– Поставки телематики и тахографического оборудования; – Оформление карт водителей; – Продолжаем сотрудничество на 2019 год.
Несмотря на то что у клиента есть собственные сервисные бригады, при расширении мы подключаемся и к установкам тахографов. В планах на 2019 год рост автопарка, который мы планируем обеспечить оборудованием. Клиент также доволен возможностями спутникового мониторинга: все перемещения машин, остановки, перепады темеператур отслеживаются в режиме реального времени и помогают держать под контролем поставки скоропортящихся колбас и мясных деликатесов.
На Бобровском мясокомбинате уверены, что по пути от производства до покупателей с продуктами все в порядке, а их качество не подвергается сомнениям. Постоянный контроль за водителями повышает дисциплину и позволяет ускорять процесс доставки по области, что ежедневно приносит выручку нашему клиенту.
"Сотрудничаем с данной компанией уже много лет, очень довольны качеством оборудования, оперативностью, профессионализмом, доброжелательностью специалистов. По любому возникающему текущему вопросу ребята всегда готовы прийти на помощь. Одним словом, одни положительные впечатления. Активно растем сами и уверены в вас, готовы расширять автопарк. Будем продолжать сотрудничество с большим удовольствием!"
Волков Анатолий Евгеньевич отдел экспорта
машин на мониторинге ежемесячно
46
лет сотрудничества в тахографии и телематике
5
машин в планах на 2019 год
70
БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
Комплексное оснащение МК-12
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БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
Сотрудничество с августа 2016 года
На строительстве объектов «Бамстроймеханизацией» задействовано более 700 единиц техники, среди них – самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автокатки, автогрейдеры. Готовность техники обеспечивают собственные ремонтно-механические мастерские и передвижные ремонтные комплексы. Применяются современные системы контроля выработки машин и механизмов.
Строительство объездной железнодорожной линии началось в 2015 году. ООО "Тахограф" присоединилось к этому масштабному проекту в 2016 на участках строительства по Воронежской и Ростовской областях, взяв на обеспечение машины и технику Механизированной Колонны-12.
– Оснащение автопарка тахографами Атол; – Оснащение системами мониторинга и датчиками уровня топлива "под ключ"; – Ежемесячный мониторинг техники и контроль скорости машин; – Продолжаем сотрудничество на 2019 год.
Сотрудничество МК–12 и нашей компании оказалось взаимовыгодным. Мы уже слышали от своих клиентов, как трудно найти универсального поставщика услуг, который обеспечит и установку "под ключ", и закроет потребности как в тахографии, так и в телематике. Еще сложнее работать подобным передвижным колоннам, так как подрядчики не могут отправляться вслед за техникой в другие регионы. Для клиентов начало работ на новом участке почти всегда означает поиск исполнителей и заключение новых договоров. Мы же предложили Бамтехстроймеханизации сопровождение машин и после завершения участков в Воронеже. На данный момент МК-12 прокладывает пути и в Ростове, и в Абакане, сохранив все договоренности. Это возможно благодаря развитой федеральной сети – у ООО "Тахограф" более 50 компаний-партнеров по всей стране. Для данного проекта были привлечены 3 партнера – для клиента это гарантия оперативного выезда монтажных бригад и сохранение качества работы.
"Железнодорожное строительство является одним из приоритетнейших направлений нашей деятельности. Широкая география деятельности и мобильность инженерно-технического персонала и рабочих позволяет осуществлять работы во всех климатических зонах и часовых поясах России. Мы очень довольны партнерством с ООО "Тахограф", которое может работать с нами в любом регионе страны."
Савостьянов Илья Даниилович Заместитель генерального директора по Тындинскому региону
машин на мониторинге ежемесячно
78
партнера федеральной сети привлечено
3
тахографов "под ключ"
20
АВТОТРАНССЕРВИС
Автоматизация оформления путевых листов через систему мониторинга транспорта
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АВТОТРАНССЕРВИС
Сотрудничество с сентября 2017 года
ООО «АвтоТрансСервис» работает на рынке автоуслуг в городе Воронеж с 2010 года. Оказывает широкий спектр услуг: аренда автомобилей с водителем, трансфер, грузоперевозки и организация переездов, обслуживание торжеств.
Большой автопарк и множество поездок всегда создают сложности в учете для подобных компаний. До обращения к нам в "АвтоТрансСервис" столкнулись с тем, что очень много рабочего времени уходит на выписку и обработку путевых листов как водителями, так и бухгалтерией. Наш опыт в мониторинге и разработке 1С позволил предложить оптимальное решение.
– Удобство работы - вся информация по поездке выгружается в 1С автоматически; – Дополнительная аналитика, оценка безопасности вождения каждого водителя; – Интеграция системы мониторинга Wialon с 1С Бухгалтерией; – Расчет путевого листа и формирование документов одной кнопкой;
Подсистема регулярно подключается к системе мониторинга транспорта Wialon и загружает в 1С данные о состоянии автомобилей. Достаточно указать период и вид услуг – формирование документов по контрагентам происходит автоматически. Подсистема была встроена в 1C: Бухгалтерию 3.0, что не мешает типовому обновлению.
– Автоматическое формирование комплектов закрывающих документов; – Получение списка пользователей из системы мониторинга; – Контроль состояния объектов мониторинга; – Хранение истории состояний объектов; – Привязка пользователей к контрагентам и договорам.
"Понравилась возможность интеграции с системой мониторинга. Получили ценный опыт взаимодействия с техподдержкой по доработке конфигурации под наши условия по приспособлению 1С для учета путевых листов карьерных самосвалов. В результате имеется возможность использовать дифференцированные нормы расхода топлива по машинам, а также распределять тарифы сдельной заработной платы водителям в зависимости от маршрутов и качества вождения."
Татьяна Измайлова главный бухгалтер
сокращение ручной обработки
80%
программных продукта
2
форм путевых листов
14
СИДИСИ
Автоматизация оформления путевых листов через систему мониторинга транспорта
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СиДиСи
Сотрудничество с 2016 года
Группа компаний СиДиСи (CDC) — российский разработчик и интегратор программных решений, направленных на развитие цифровой экономики России. Компания работает в области ИТ с 1995 года, разрабатывает решения для сферы корпоративной мобильности и Промышленного интернета вещей (IIoT) на базе собственной платформы ОПТИМУМ.
Компания PepsiCo завершила проект по внедрению системы мониторинга температурного режима на грузовом транспорте партнеров в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск и другие. Система создана на базе инновационных технологий промышленного интернета вещей.
– 19 регионов страны; – Работа с 101 частным партнером компании; – Реализация программы "Безопасное вождение".
Свыше 500 партнерских грузовых машин, доставляющих в торговые точки молочную продукцию «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Кубанская буренка», «Чудо», Bio Max, «Фругурт» и детское питание «Агуша» и «Чудо детки», теперь оборудованы GPS-трекерами и интеллектуальными датчиками, которые в режиме реального времени передают данные о температуре внутри кузова в систему.
Благодаря внедренным решениям PepsiCo отслеживает своевременность доставки грузов и скорость передвижения транспортных средств, что позволяет в дальнейшем оптимизировать маршруты и повысить эффективность доставки. Кроме того, контроль за соблюдением температурного режима позволяет гарантировать доставку продукции до торговой точки при оптимальной температуре, а значит минимизировать вероятность ее порчи. При отклонении температурного режима от нормы водитель-экспедитор и диспетчер получают мгновенное push-уведомление на мобильное устройство, что позволяет своевременно решить возникшую проблему.
"Реализация проекта по мониторингу температурного режима стала еще одним подтверждением возможностей нашей цифровой программной платформы. Благодаря высокой производительности система без труда обрабатывает большой объем информации, получаемый с оборудованных датчиками машин, обеспечивает постоянную синхронизацию и оперативно реагирует при отклонении показаний. В итоге к потребителю попадает свежая, доставленная с соблюдением всех температурных норм, продукция."
Хусейн Аз-зари Президент ГК СиДиСи (CDC)
объект по всей стране
101
установок под ключ
96
датчиков температуры
80+
ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Автоматизация оформления путевых листов через систему мониторинга транспорта
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ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Сотрудничество с 2018 года
В рамках федеральной программы муниципальные образования Татарстана получают школьные автобусы, на которых осуществляется организация подвоза учащихся по школьным маршрутам.
Татарстан в 2018 году получил 23 школьных автобуса в рамках программы минпромторга РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а установка была доверена ООО "Тахограф". В республику поступили школьные автобусы стандартного исполнения на заднем приводе.
– Оборудованы автобусы 12-ти школ в Бугульме; – Установлены "под ключ" 23 тахографа в Альметьевске; – Оформлены карты водителей и предприятия с СКЗИ.
В республике большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы муниципалитетов, в частности, решению транспортных вопросов. Новые автомобили позволяют руководителям на местах значительно повысить оперативность и мобильность. Увеличение количества школьных автобусов важно, поскольку независимо от места проживания ребенок должен получать качественное образование.
Автопарк школьных автобусов в Татарстане насчитывает 770 транспортных средств, 225 из которых передали районам за последние три года. Сегодня на автобусах осуществляется подвоз почти 21 тысячи учащихся по 863 школьным маршрутам.
"Постановляем продолжить мониторинг эксплуатации школьных автобусов и передачу информации о состоянии их доступности, соблюдении скоростного режима в заинтересованные министерства и ведомства; обеспечить функционирование тахографов и бортового навигационного оборудования, подключенного к системе «ГЛОНАСС+112»; обеспечить оснащение школьных автобусов техническими средствами контроля, картами для тахографов, калибровочными таблицами и сертификатами калибровки тахографов."
Алексей Валерьевич Песошин премьер-министр Республики Татарстан
тахографа под ключ
23
школ в Бугульме
12
карт СКЗИ оформлено
40
ЧУКОТЭНЕРГО
...
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ЧУКОТЭНЕРГО
Сотрудничество с июля 2018 года
АО «Чукотэнерго» — российская региональная энергетическая компания, входит в группу РусГидро. Штаб-квартира компании расположена в городе Анадырь. Обеспечивает энергоснабжение на территории Чукотского АО.
Тема оснащения автотранспорта тахографами весьма актуальна для Крайнего Севера. Отдельная проблема – отсутствие специалистов по установке и обслуживанию техники. Мастерам приходится приезжать из других регионов страны. АО "Чукотэнерго" ответственно подошло к выбору подрядчика и обратилось к ООО "Тахограф".
– Работы по замене блоков тахографов, поверке, калибровке; – Установка оборудования для мониторинга транспорта; – Продолжаем сотрудничество на 2019 год.
Ранее предприятие списывало горючее на основании предоставленных водителями чеков. Затраты были явно завышены, поскольку сотрудники предоставляли недостоверные документы, имелись факты сливов топлива. Компания несла систематические убытки из-за халатного отношения персонала к служебным обязанностям.
Благодаря отчетам системы мониторинга транспорта клиент может оценивать загруженность автопарка и оптимизировать график работы всех транспортных средств. В онлайн-режиме отслеживается скорость выполнения работ на технике, видно местонахождение каждой транспортной единицы. Тем самым, исключается нецелевое использование техники.
Эффективность внедрения системы контроля транспорта достигается также и за счет психологического воздействия на работников. Они, чувствуя контроль, более ответственно подходят к своим обязанностям, что повышает производительность труда. Эти факторы способствуют значительной экономии средств организации, повышая ее конкурентоспособность.
"Все требования к установке тахографов и антиблокировочных средств носят не рекомендательный, а обязательный характер, ибо они способствуют сохранности здоровья и жизни водителей. Проблема заключалась в том, что в округе нет мастерских по установке, настройке и калибровке тахографов. Мы очень довольны сотрудничеством с ООО "Тахограф" и оценили профессионализм специалистов, работавших с нами."
Телегин А.С. генеральный директор
установок ДУТ+ГЛОНАСС
27
замена блоков НКМ
21
форм путевых листов
14
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