В 2014 году перед ООО "Газпром Трансгаз Москва" встала задача по оснащению автопарка тахографами. Для реализации задачи была привлечена команда ООО "Тахограф". Мы взяли на себя задачу по оборудованию более 2 000 машин, географически расположенных в различных отдалённых регионах нашей страны. – Оснащение автопарка тахографами VDO; – Регионы работы – Краснодар, Новый Уренгой, Ямбург, Дальний Восток, Сибирь, Чукотка и другие; – Продолжение сотрудничества: в 2017 году замена НКМ более, чем на 3 000 машин; – Регулярное сервисное обслуживание, замена датчиков, спидометров.

На осуществление работ по оснащению 2054 машин было выделено 5 месяцев, монтажная бригада выполняла в среднем около 13 установок «под ключ» в день. Наша задача осложнялась широчайшей географией компании. Это вся Сибирь, северные регионы, Дальний Восток: тысячи километров между объектами, многие из которых удалены от населенных пунктов. Наши бригады добирались на машинах, поездах и даже вертолётах!



Мы столкнулись с отсутствием связи, логистическими проблемами. Всё это дополнительно усложняло и без того непростую задачу. Работать приходилось как с уникальной специализированной техникой, так и с машинами 1970-х годов. Так как автопарк компании огромен, то мы собирали до 10 рабочих бригад монтажников на отдельные объекты.



ООО "Тахограф" показало себя как ответственный подрядчик, именно поэтому через 3 года нас пригласили выполнить замену блоков НКМ не только на тех машинах, которые мы оснастили в 2014 году. Всего в рамках проекта мы заменили более 3000 блоков на объектах по всей стране. На данный момент мы продолжаем обеспечивать сервисное обслуживание техники.